Rapina a operaio nigeriano a Carnate | pena ridotta al trapper Traffik

Il nigeriano, in stato di arresto, è stato trattenuto presso le dove aveva trovato lavoro in qualità di operaio. Su di lui di esecuzione pena detentiva dovendo scontare una condanna per rapina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Monza - Scende a due anni e mezzo in Appello la condanna per ilromano Gianmarco Fagà, noto come '', che nell'agosto 2022 insieme a Jordan Tinti, in arte Jordan Jeffrey Baby, era stato accusato diaggravata dall'uso di armi e dalla discriminazione razziale nei confronti di unnei pressi della stazione ferroviaria di, in Brianza. I giudici hanno disposto per, che in primo grado era stato condannato a 5 anni e quattro mesi anche per l'aggravante dell'odio razziale, unaa due anni e sei mesi. Tinti, che non ha impugnato la sentenza, era stato condannato a 4 anni e 4 mesi poidi un 1/6 in base alla riforma Cartabia. Nei confronti di, difeso in ...