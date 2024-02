Ranking Uefa | la vittoria della Lazio fondamentale per la quinta squadra in Champions Libero

Lo scrive Libero che aggiunge come la vittoria della Lazio sul Bayern abbia un significato maggiore in ottica ranking Uefa. La vittoria permette all'Italia di confermarsi al primo posto del ranking,

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nella nuovapotrebbero finire cinque squadre italiane. Lo scriveche aggiunge come lasul Bayern abbia un significato maggiore in ottica. Lapermette all’Italia di confermarsi al primo posto del, seguita da Inghilterra e Germania. Se al ritorno ladovesse compiere l’impresa, lainpotrebbe essere più di una suggestione. In ottica, lacontro il Bayern Monaco assume un significato ancora maggiore Scrive: “Da qualche mese però a tutti ...