Rambo | Stallone incorona Ryan Gosling | “In caso di reboot | sceglierei lui”

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Per un futurodella saga di, Sylvester, storico interprete dell’implacabile soldato – reduce, vedrebbe bene, appassionato del franchise e suo fan. L’icona del cinema action ha rivelato in una recente puntata del Tonight Show, di avere incontrato il suo giovane collega a cena, e di averlo trovato adattissimo all’iconico ruolo. Ecco le sue parole, riportate da NME: “Se dovessi passare il testimone a qualcuno, lo passerei a lui. L’ho incontrato una volta a cena e mi ha raccontato di essere un vero appassionato di. Mi ha parlato per ore di come da piccolo andasse a scuola vestito da; gli altri bambini lo cacciavano via, ma lui non demordeva. Si vestiva daanche in vacanza. Personalmente, io ce lo vedrei ...

