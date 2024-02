Rambo: Last Blood è il film diretto da Adrian Grunberg e arrivato in sala nel 2019 che andrà in onda questa sera alle 21.26 su Italia 1. Si tratta del lungometraggio che pone la parola fine alla saga

Rambo – Last Blood: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 16 febbraio 2024) Rambo – Last Blood: trama, cast e streaming del film Questa sera, venerdì 16 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rambo: Last Blood, film del 2019 diretto da Adrian Grunberg. La pellicola è il quinto capitolo della saga cinematografica su John Rambo, iniziata nel 1982 col film Rambo. Il titolo del film è un riferimento al titolo originale dell’adattamento cinematografico del romanzo Primo sangue. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Undici anni dopo gli eventi in Birmania, il veterano della guerra del Vietnam John Rambo eredita l’allevamento di cavalli del suo defunto padre a Bowie, in Arizona, e lo gestisce con la sua vecchia ... Leggi tutta la notizia su tpi (Di venerdì 16 febbraio 2024): trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 16 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2019 diretto da Adrian Grunberg. La pellicola è il quinto capitolo della saga cinematografica su John, iniziata nel 1982 col. Il titolo delè un riferimento al titolo originale dell’adattamento cinematografico del romanzo Primo sangue. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Undici anni dopo gli eventi in Birmania, il veterano della guerra del Vietnam Johneredita l’allevamento di cavalli del suo defunto padre a Bowie, in Arizona, e lo gestisce con la sua vecchia ...

