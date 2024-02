Umea , Svezia, 15 Febbraio 2024. C'è neve? Sì. Ghiaccio? Temperature per mantenerli? Sì. Bel tempo per lo spettacolo? Sì. Velocità? Eccome! È il 71° Rally Sweden, il Rally bianco (l'unico, in verità)

Rally Svezia 2024, Esapekka Lappi in testa dopo la seconda giornata, Rovanpera e Tanak costretti al ritiro! (Di venerdì 16 febbraio 2024) Una giornata a dir poco incredibile e piena di colpi di scena quella odierna del Rally di Svezia, seconda tappa del Mondiale WRC 2024. Tantissime situazioni impreviste rese possibile da neve e ghiaccio che hanno scombinato tutte le carte in tavola e rivoluzionato ogni previsione. dopo la speciale inaugurale di ieri, si presentava in testa alla classifica generale il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera, al ritorno dopo aver saltato la tappa di Montecarlo in una stagione nella quale apparirà solo saltuariamente. Il finlandese è rimasto davanti fino alla terza speciale, poi nella quarta succede di tutto: lui e Ott Tanak sono costretti al ritiro. Entrambi sbattono nello stesso punto del percorso ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) Unaa dir poco incredibile e piena di colpi di scena quella odierna delditappa del Mondiale WRC. Tantissime situazioni impreviste rese possibile da neve e ghiaccio che hanno scombinato tutte le carte in tavola e rivoluzionato ogni previsione.la speciale inaugurale di ieri, si presentava inalla classifica generale il campione del mondo in carica Kalle, al ritornoaver saltato la tappa di Montecarlo in una stagione nella quale apparirà solo saltuariamente. Il finlandese è rimasto davanti fino alla terza speciale, poi nella quarta succede di tutto: lui e Ottsonoal ritiro. Entrambi sbattono nello stesso punto del percorso ...

