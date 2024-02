RaiPlay Sound | il nuovo podcast originale sulla storia di Luca Attanasio

i l nuovo direttore artistico, il montatore Gianluca Scarpa, la Sergio Bruno, il sound designer Matteo Bendinelli, il "Figlie" di Sara Puma (Chora Media per RaiPlay Sound), "My Fair Mommy" di

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024) . Ecco tutti i dettagli Da martedì 20 febbraio saranno disponibili su8 puntate del“L’ambasciatore straordinario –di”, scritto e realizzato dalla giornalista Antonella Palmieri: un viaggio tra Europa e Congo, tra passato e presente, per ricordare l’ambasciatore italianoucciso il 22 febbraio 2021 durante un’imboscata nella provincia di Goma, in Repubblica democratica del Congo. Nelsi ripercorrono alcuni momenti della vita di, la sua infanzia, la sua adolescenza e i motivi che lo hanno spinto a lasciare il suo paese natale Limbiate, in provincia di Milano, per dedicarsi alla carriera diplomatica. ...