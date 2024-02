Raid senza sosta sulla Striscia Netanyahu | “Mai un accordo sullo Stato palestinese” Wsj | Egitto sta costruendo una barriera per contenere l’esodo da Gaza

Israele bombarda senza sosta la Striscia di Gaza: ieri 12 vittime nel campo profughi di Nuseirat e due vicino Jabalia; stanotte altri 6 morti e diversi feriti a Rafah. Vittime anche per il raid nell'ospedale di Khan

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 – Bombardamentidi. Almeno 12 persone sono morte ieri in seguito a un attacco aereo israeliano sul campo profughi di Nuseirat, nel centro della: 10 delle vittime sarebbero donne e bambini, riferisce la portavoce dell'ospedale dei Martiri di Al Aqsa. Stanotte altri 6 morti e diversi feriti a Rafah dove è stata colpita una casa nel quartiere di Al-Nasr. Altre 2 persone hanno perso la vita in uncontro due abitazioni a est di Jabalia, nel nord dell'enclave. Vittime ieri anche per un blitz nell'ospedale di Khan Yunis. TOPSHOT - A man carries a child injured in an Israeli strike on Rafah in the southernStrip on November 20, 2023, amid continuing ...