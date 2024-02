RAI1 | GILETTI RADUNA LE STAR PER I 70 ANNI DELLA TV MA QUALCUNO DICE “NO | GRAZIE”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Massimotorna sue lo fa in grande stile. Archiviata l’esperienza su La7, il popolare giornalista e conduttore è stato chiamato dai vertici di Viale Mazzini per celebrare in un grande show evento i 70Rai ovvero i 70televisione in Italia. Lo show sarà registrato questo fine settimana all’Auditorium del Foro Italico in Roma, già casa di Carramba che sorpresa e ora di Ballando con le Stelle, e andrà in onda mercoledì 28 febbraio alle 21.30 sulla rete ammiraglia Rai. Coni big del piccolo schermo. “La Tv fa 70” vedrà alternarsi i volti più amati del piccolo schermo. Vedremo tra gli altri, come anticipa Dagospia, Amadeus, Fiorello, Conti, Antonella Clerici, Maria De Filippi, Bonolis e Mentana. Davide Maggio riferisce che Baudo e ...