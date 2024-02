Rai1 | fuori la colonna sonora di Makari firmata da Ralf Hildenbeutel

La colonna sonora e' impreziosita dal brano Caccia al Tesoro, che ha visto Ralf Hildenbeutel collaborare con Ester Pantano, coautrice e interprete del brano. Per la colonna sonora della terza

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (askanews) – Da domenica 18 febbraio sarà disponibile in digitale laoriginale,daed edita da Edizioni Curci e Palomar, della terza stagione “”, la serie tv con la regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca, in onda da domenica 18 febbraio in quattro prime serate su Rai 1. Dopo aver composto ladelle prime due stagioni,, una delle figure chiave della scena elettronica di Francoforte dei primi anni ’90, torna a collaborare per la terza stagione della serie che vede nel cast Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili e Filippo Luna con Serena Iansiti, Eugenio Franceschini, Ninni Bruschetta e Tuccio ...