Ragazzino litiga per un gioco online e viene perseguitato nella vita reale: tiktoker nei guai (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dal litigio online per un gioco alla persecuzione nella vita reale. Questo è quanto capitato a un sedicenne e un tiktoker napoletano è stato denunciato.Comincia tutto quando il 16enne, giocando online in modalità multiplayer, litiga nel videogioco con un altro utente e viene bersagliato da...

