Rafah | Biden | piano per sicurezza civili

stanotte altri 6 morti e diversi feriti a Rafah. Vittime anche per il raid nell'ospedale di Khan Yunis. Ieri sera lunga conversazione telefonica tra Netanyahu e Biden. Oggi atteso un nuovo discorso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 7.00 Nuova telefonata del presidente americano,, al premier israeliano, Netanyahu. Al centro l'operazione militare che Israele vuole lanciare a, nel sud della Striscia di Gaza."ha ribadito la sua opinione che un'operazione militare non dovrebbe procedere senza uncredibile ed eseguibile per garantire lae il sostegno ai", si legge in una nota della Casa Bianca. I due leader hanno discusso anche degli ostaggi israeliani che sono ancora nelle mani di Hamas.