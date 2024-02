Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La guardi boxare, esperta in quelle che sono le Mixed Martial Arts, in un combattimento tutto al femminile. È solo un ruolo cinematografico, l’ultimo portato in scena, ma che dice molto riguardo a chi lo interpreta. Perché Aurora Giovinazzo, 22 anni ad aprile, sembra avere ogni volta una marcia in più rispetto ad alcune attrici della sua generazione, lo si vede dalla fame che ha negli occhi, nel come prepara i personaggi, in una forma di verità, onestà e fisicità che trasudano. The Cage –, dal 22 febbraio in sala, l’opera prima da Massimiliano Zanin, ne è un esempio. Una storia, in cui la protagonista, Giulia, lascia il mondo degli incontri MMA dopo un tragico incidente avvenuto in un match, rifugiandosi però in altre gabbie lavorative e personali, tormentata dal doversi dare una rivincita, e vivere allora senza rimpianti. A dare senso (e ...