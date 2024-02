Qui Claudia Sereni | Una città globale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024)perché con Giorgi non avete trovato una sintesi? "E’ una questione di visione del futuro. Siamo diversi. Io sono una donna cresciuta a Scandicci che poi ha studiato e operato in Italia e all’estero. Torno con un portato professionale e culturale diverso dal suo e mi pongo in una prospettiva d’ innovazione. Non voglio rinnegare qualcosa o qualcuno; però essere la vice di Andrea non sarebbe stata un’esperienza significativa né per me né per la". Ma lei è in continuità o discontinuità con il decennio di Sandro Fallani? "Mi pongo su una terza via, dell’innovazione: raccogliere il meglio e proiettarlo nel futuro. Sicuramente non tutto è stato fatto nel migliore dei modi, la storia ce lo dice. E dopo la pandemia è opportuno stringere nuovi patti sociali con la. La società è cambiata, ci ...