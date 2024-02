Mose Studio e Photo Zone Studio per fotografia mentre il video Attualmente, questi premi si basano su più di 1 milione di Vincere un Wedding Award non è solo un grande riconoscimento per

Questi video non sono mai stati girati. Dai creatori di ChatGpt arriva Sora: genera filmati da una descrizione, guardare per credere (Di venerdì 16 febbraio 2024) Prosegue il lavoro di OpenAI, la casa madre dell’applicazione generativa di testo ChatGpt, nello sviluppo di nuovi modelli di intelligenza artificiale. L’ultimo è Sora, una piattaforma che permette di creare filmati fornendo al chatbot solo indicazioni testuali. In altre parole, basterà descrivere a Sora quanto vogliamo vedere e l’IA realizzerà il video interpretando le nostre indicazioni. Siamo solo agli inizi, ma a giudicare dai brevi filmati pubblicati dal fondatore Sam Altman su X, generati in base alle descrizioni fornite dagli utenti del social network, il risultato è già strabiliante. Non solo in senso buono, s’intende. Lo stesso fondatore e primo ad di OpenAI, che si appresta a rilasciare ChatGpt 5, ha ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Prosegue il lavoro di OpenAI, la casa madre dell’applicazionetiva di testo, nello sviluppo di nuovi modelli di intelligenza artificiale. L’ultimo è, una piattaforma che permette di crearefornendo al chatbot solo indicazioni testuali. In altre parole, basterà descrivere aquanto vogliamo vedere e l’IA realizzerà ilinterpretando le nostre indicazioni. Siamo solo agli inizi, ma a giudicare dai brevipubblicati dal fondatore Sam Altman su X,ti in base alle descrizioni fornite dagli utenti del social network, il risultato è già strabiliante. Non solo in senso buono, s’intende. Lo stesso fondatore e primo ad di OpenAI, che si appresta a rilasciare5, ha ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza