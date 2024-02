Quello che Conte non dice | la Serie A non è l'unica opzione

'La capra nazionale è Conte con i suoi accoliti, tutto quello che fa capo ai Cinque Stelle a parte Grillo. La figura di Conte è il capovolgimento di Grillo. Credo che l'unica giustizia che si potrà avere su di lui come

Arriva la medaglia anche per Tommaso Giacomel ai Mondiali di Biathlon in Repubblica Ceca. L’azzurro, trascinato da una Lisa Vittozzi in condizioni ... (oasport)

Amazon , che fine fanno i resi che vengono restituiti? Tutto Quello che serve sapere e che non conoscevi fino a questo momento Non è affatto un ... (cityrumors)

DDL SULLA MONTAGNA. UNCEM: “NEL 1994 LEGGE ICONICA MA INAUTTUATA. SI RIPARTA DA LÌ”: ROMA – Mentre il Consiglio dei Ministri vara il ddl sulla montagna, che andrà all’esame del Parlamento insieme ad altri articolati sugli stessi temi, già depositati, Uncem – Unione Nazionale Comuni Co ...

Fantino Bruschelli condannato in via definitiva in Cassazione per maltrattamento di animali: La sentenza della Corte di Cassazione squarcia il velo della tradizione: nessuna cultura deve basarsi sul sangue degli animali, neppure il palio di Siena.

Business Forum Italia-Romania tra nuove sfide e nuovo slancio: Roma, 16 feb. (askanews) – Italia e Romania insieme verso le nuove sfide dell’innovazione, della cybersecurity, della sostenibilità. E’ questo il messaggio che emerge dal Business Forum, molto parteci ...