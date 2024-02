Quattordici lavoratori in nero e due irregolari individuati in ispezioni nel tarantino Guardia di finanza

nei cantieri edili e contrastare fenomeni quali il Lavoro nero e fenomeni quali il Lavoro nero e lo sfruttamento dei lavoratori. In Quattordici di esse sono state soggette a sospensione temporanea

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato presso vari esercizi commerciali 14“in” e 2 “”. Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Manduria, Martina Franca, Grottaglie, Mottola, Castellaneta, Palagiano e Ginosa. Le violazioni, riscontrate dai Finanzieri delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca, nonché della Tenenza di Castellaneta, hanno interessato varie tipologie di attività commerciali tra le quali imprese edili e gommisti. In tale contesto sono stati verbalizzati 12 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera ine irregolare e per aver corrisposto ai dipendenti ...