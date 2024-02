perdendo conoscenza quasi subito. Il personale medico è arrivato Per la tv Russia Today, Alexei Navalny sarebbe morto per 'un "Ma una cosa è accusare la Russia, paese ancora in transizione,

"Quasi morto, cosa ho visto nell'Ade". Vittorio Emanuele Parsi, il racconto dopo la malattia (Di venerdì 16 febbraio 2024) Un racconto sconvolgente quello di Vittorio Emanuele Parsi. Il politologo, il 27 dicembre scorso, ha avuto un malore mentre parlava sul palco a Cortina. Operato d'urgenza al cuore, Parsi è finito in terapia intensiva. "Ho sentito tre colpi sul diaframma, come fossi in apnea. Da sommozzatore sai che quando li senti devi riemergere, è l'ultimo avvertimento. Ho capito che c'era qualcosa di grave. Finita la conferenza, ho chiesto che si chiamasse un medico. È arrivata l'ambulanza, siamo andati all'ospedale 'Codivilla'", racconta al Corriere della Sera mentre sta ancora seguendo la riabilitazione. Escluso l'infarto, a Parsi viene diagnosticato qualcosa di gravissimo: "La mia era una dissezione dell'aorta. Lui mi ha detto due cose che ricorderò sempre. La ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Unsconvolgente quello di. Il politologo, il 27 dicembre scorso, ha avuto un malore mentre parlava sul palco a Cortina. Operato d'urgenza al cuore,è finito in terapia intensiva. "Ho sentito tre colpi sul diaframma, come fossi in apnea. Da sommozzatore sai che quando li senti devi riemergere, è l'ultimo avvertimento. Ho capito che c'era qualdi grave. Finita la conferenza, ho chiesto che si chiamasse un medico. È arrivata l'ambulanza, siamo andati all'ospedale 'Codivilla'", racconta al Corriere della Sera mentre sta ancora seguendo la riabilitazione. Escluso l'infarto, aviene diagnosticato qualdi gravissimo: "La mia era una dissezione dell'aorta. Lui mi ha detto due cose che ricorderò sempre. La ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza