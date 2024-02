un nemico occupi posizioni strategiche sulle alture e sulla costa. per quanto come al solito circoscritta in un territorio grande Non sono nemmeno sicuro che lo abbia mai detto davvero. È

Quanto costa davvero un'auto di Formula 1 (Di venerdì 16 febbraio 2024) La Ferrari SF-24 è pronta ad affrontare la prossima stagione di F1, con al volante Charles Leclerc e Carlos Sainz, in attesa di vedere Lewis Hamilton sulla vettura dell'anno prossimo. Dopo il terzo posto nella classifica costruttori dello scorso anno, Maranello vuole puntare con decisione al titolo iridato e per questo la SF-24 è nata da un progetto completamente nuovo. Una Ferrari tutta nuova Anche se questa è la terza vettura della nuova generazione ad effetto suolo introdotta due anni fa dal regolamento, rappresenta un punto di rottura con le monoposto che l’hanno preceduta, una discontinuità che si riscontra anche nelle forme. I progettisti del Cavallino Rampante hanno lavorato con l’obiettivo di dare a Charles e Carlos una F1 facile da guidare e sincera nelle reazioni, partendo dalle sensazioni positive che i piloti avevano in abitacolo nelle ultime gare della scorsa stagione, e ... Leggi tutta la notizia su gqitalia (Di venerdì 16 febbraio 2024) La Ferrari SF-24 è pronta ad affrontare la prossima stagione di F1, con al volante Charles Leclerc e Carlos Sainz, in attesa di vedere Lewis Hamilton sulla vettura dell'anno prossimo. Dopo il terzo posto nella classifica costruttori dello scorso anno, Maranello vuole puntare con decisione al titolo iridato e per questo la SF-24 è nata da un progetto completamente nuovo. Una Ferrari tutta nuova Anche se questa è la terza vettura della nuova generazione ad effetto suolo introdotta due anni fa dal regolamento, rappresenta un punto di rottura con le monoposto che l’hanno preceduta, una discontinuità che si riscontra anche nelle forme. I progettisti del Cavallino Rampante hanno lavorato con l’obiettivo di dare a Charles e Carlos una F1 facile da guidare e sincera nelle reazioni, partendo dalle sensazioni positive che i piloti avevano in abitacolo nelle ultime gare della scorsa stagione, e ...

Advertising

Notizie Correlate

Video di Tendenza