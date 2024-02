Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Tanti punti da lucky loser a Delray Beach!

Chi vince tra Juve e Chelsea? Chi ci guadagna tra Vlahovic e Lukaku? Chi ci azzecca tra Zazza e la Zazza e la Gazza? Non so quante La Gazza e Zazzaroni vanno avanti, da un po', su posizioni

Cordoba porta bene a Luciano Darderi , che, come accaduto lo scorso anno, dopo aver superato le qualificazioni, è approdato agli ottavi di finale: ... (oasport)

Un perentorio 6-0 6-1 alla tedesca Tatjana Maria (n.49 del ranking ) per Sara Errani . La romagnola, animata sempre dal sacro fuoco tennistico, ... (oasport)

Luciano Darderi infila la sesta vittoria consecutiva nel giro di otto giorni e vola in finale all’ATP 250 di Cordoba 2024. L’azzurro, proveniente ... (oasport)

Luciano Darderi infila la sesta vittoria consecutiva nel giro di otto giorni e vola in finale all’ATP 250 di Cordoba 2024. L’azzurro, proveniente ... (oasport)

Andrea Vavassori prosegue il suo splendido cammino sulla terra rossa di Buenos Aires ed eguaglia il suo miglior risultato della carriera in ... (oasport)

Ilaria Salis e gli italiani: per gli elettori di Lega e FdI, in caso di condanna, andrebbe lasciata in Ungheria: Ad un anno dall’ arresto di Ilaria Salis oltre il 70% degli italiani ritiene che l’Ungheria stia sbagliando ad applicare un trattamento detentivo molto duro. Al contempo, però, entrando nella valutazi ...

De Maria contro Roic – Destra e sinistra a confronto: Roic e De Maria, pur lontanissimi nelle idee, sono buoni conoscenti e si assomigliano almeno per un aspetto importante: il loro forte desiderio di comunicare. Il contenuto della “chat” è stato ...

Ranking ATP, Andrea Vavassori un nuovo italiano a caccia della top100! Quante posizioni guadagna a Buenos Aires: Vavassori, 152° del ranking dopo l’aggiornamento di lunedì 12 febbraio, ha già guadagnato tante posizioni ed è virtualmente 137° con 477 punti (altri giocatori possono però superare quella soglia nel ...