Quando finisce Terra Amara? Le previsioni sul finale della soap

Come insegnante mi sono sentita in perfetta sintonia quando e allo stesso tempo il rifiuto di tutto ciò che decade e finisce, alle pendici del Circeo, terra sospesa tra storia e mito.

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La popolareopera turca ‘‘, in onda su Canale 5, si avvicina al terminesua programmazione italiana prevista per il 2024. Composta da quattro stagioni per un totale di 141 episodi, laha riscosso un notevole successo sia nel day-time che in prima serata con episodi rivisti e adattati per il pubblico italiano. Mentre la fine avanza, ci si chiede come Mediaset deciderà di gestire le ultime puntate di un prodotto che ha avuto l’onore di andare in onda anche contro mostri sacri come Sanremo 2024. Quattro stagioni, per un totale di 141 episodi di 150 minuti ciascuno, hanno soddisfatto appieno il palato del panorama televisivo nostrano. Tuttavia, la versione italiana trasmessa da Mediaset presenta alcune differenze. Gli episodi risultano più brevi, variando dai 25-30 minuti per ...