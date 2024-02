Qualità e genuinità nel piatto Le Marche dei sapori conquistano ogni palato

genuinità e qualità, che si contraddistingue per qualità e pregio dei suoi prodotti. Con il Ddl Made in Italy proposto dal Ministro Urso, il governo Meloni ha fatto un passo in avanti nel tutelare

"E' buono sì, ma è fatto anche bene?". Quesito esistenziale per le Marche a tavola. Ridondante? No, assolutamente. Il 'ben fatto' biglietto da visita del Made in Italy in ogni settore ha una valenza speciale per la delegazione marchigiana alla Bit di Milano a inizio febbraio. E la Regione ha saputo ben declinare una nuova consapevolezza delle sue potenzialità, dalla bellezza unica del territorio fino al desco. Altrettanto straordinario per sapori e saperi. Non è un caso se nella lounge dello stand alla fiera milanese la tradizione gastronomica marchigiana abbia avuto tra le tante proposte la sua stella polare nei 'vincisgrassi', un piatto che affonda le sue radici nella storia di una cucina gustosa e rispettosa della materia prima. piatto sostanzioso, relativamente 'povero'. Semplice unguale ...

