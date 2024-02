Puccini fotografo Novanta immagini per la prima volta esposte al pubblico

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Qual occhio al Mondo.” è il titolo che racchiude la mostra fotografica sulle opere realizzate dal Maestro e che apre oggi i battenti (ingresso libero), rimanendo visitabile fino al 1 aprile nella Sala dell’affresco del Complesso di San Micheletto. È il frutto di una importante collaborazione che vede la Fondazione Ragghianti, in sinergia con la Fondazione Simonettaper Giacomodi Torre del Lago e il Centro Studi Giacomoin Lucca, dedicare questo appuntamento alla passione del Maestro per la fotografia. L’esposizione è stata curata da Gabriella Biagi Ravenni, Paolo Bolpagni e Diana Toccafondi.gli scatti selezionati, nell’ambito di una mole di fotogrammi davvero corposa che mettono a nudo un’altra sfaccettatutura della personalità ...

