Psv Heracles 2-0 | tutto facile per la capolista dell’Eredivisie

Si gioca anche in Serie C Sittard - Heerenveen, Nijmegen - Heracles e una classica del Ajax - Psv Heindhovgen.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La, il Psv, ha voluto confermarsi ancora una volta: battuto l’per 2-0, volando sempre in testaper il Psv nell’anticipo della giornata numero 22. Al Philip Stadion è arrivato undeciso a vendere cara la palle, ma che è incappato nell’espulsione di Limbombe dopo appena 13 minuti per un’entrataccia su De Jong. Lo stesso attaccante di casa ha sbloccato il risultato deviando di testa una punizione di Veerman 6 minuti dopo. All’undicesimo della ripresa un’incursione di Boscagli ha fissato il risultato sul 2-0. Vantaggio momentaneo sul Feyenoord a +13 e testa al Borussia Dortmund, martedì sera in Olanda per l’andata degli ottavi di Champions.