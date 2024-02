L'attaccante azzurro, dopo la finale della Coppa Osimhen era partito per l'Africa già lo scorso 27 aver detto no in estate ai 150 milioni del Psg (

Psg su Osimhen, ma l’azzurro preferirebbe la Premier (Di venerdì 16 febbraio 2024) La Gazzetta dello Sport – L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Mbappè al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi tutta la notizia su forzazzurri (Di venerdì 16 febbraio 2024) La Gazzetta dello Sport – L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Mbappè al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza