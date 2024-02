Psg | Luis Enrique snobba l’addio di Mbappé | “la squadra è più importante”

Luis Enrique: 'Squadra al di sopra dei singoli'. Parigini in campionato attesi a a Nantes. Occhi su Lione - Nizza e Brest - Marsiglia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’annuncio deldi Kylianal Psg al termine della stagione ha infiammato il fronte calciomercato. Il calciatore ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza ed è pronto a firmare il nuovo contratto con il Real Madrid. L’attaccante ha annunciato questa mattina ai compagni la sua decisione. E’ quanto riportano o Rmc Sport e Le Parisien. Il tecnicohatodel calciatore più forte in circolazione: “quando le parti in causa parleranno, vi darò il mio parere”, ha detto ai giornalisti. “Kyliannon ha annunciato nulla pubblicamente, il club neppure. Io sono l’allenatore. Quando le due parti parleranno, vi darò anche il mio parere. Ma noi continuiamo a lavorare per essere unamigliore ogni anno. ...