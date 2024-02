PSG | Luis Enrique | «Mbappé? Ecco cosa posso dirvi…»

Mbappé vuole giocare a sinistra, ha già avuto confronti (per usare un eufemismo) sul tema con Luis Enrique al Psg e lì oggi c'è Vinicius. Poi c'è Bellingham che senza una punta vera sta dando il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le parole di, allenatore del PSG, sul futuro di Kyliandopo la decisione di lasciare il clubha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Ligue 1 tra PSG e Nantes. MBAPPE’ – «Non ho informazioni da darvi. Cercherò di chiudere questo argomento. Fino a quando le parti in causa non decideranno non commenterò. Io sono l’allenatore, parlerò quando parleranno le parti. Fino ad allora continueremo a lavorare. La squadra è al di sopra di tutti, questo è il messaggio che vogliamo mandare. Stiamo lavorando al futuro del club? Lavoro ogni giorno con il mio staff e la direzione sportiva sul presente e sul futuro. Il futuro prossimo della squadra. Questo è il nostro obiettivo per tutta la stagione».