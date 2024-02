PSG | Luis Enrique | ‘MbappÃ©? Prima parleranno le parti in causa | poi lo farÃ² io’|Mercato

Le parole di Luis Enrique, allenatore del PSG, sul futuro di Kylian Mbappé dopo la decisione di lasciare il club Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Ligue 1 tra PSG e Nantes.

non si sbilancia su Kylian Mbappé. Nella giornata ieri è arrivata la notizia, l'attaccante classe '98 ha annunciato a Nasser Al-Khelaifi che non rinnoverà il contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain e lascerà a fine stagione. Il tecnico del PSG è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dellata con il Nantes e ha parlato di Mbappé e del nuovo progetto tecnico: "Cambia qualcosa? No, non ho informazioni da dare su questo argomento. Cercherò di chiudere subito la discussione: fino a quando leinnon decideranno e non si pronunceranno, io non commenterò. Io sono l'allenatore. Parlerò quandole ...

