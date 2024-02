Io dichiarerei ufficialmente che il Partito Democratico è pronto Il punto di riferimento sono le cose da fare, non certo le a mettersi in mostra nei cortei per la pace. Per il resto meglio

"Pronto a fare pace": Re Carlo e il cancro, Harry rompe il silenzio: condizioni gravi? (Di venerdì 16 febbraio 2024) "Io amo la mia famiglia": il principe Harry lo ha detto in un'intervista a Good Morning America, rompendo per la prima volta il silenzio dopo la diagnosi di cancro ricevuta da suo padre, re Carlo III. Buckingham Palace ha fatto sapere nei giorni scorsi del tumore del sovrano, non fornendo però ulteriori dettagli. Subito dopo quella nota, il duca di Sussex - che vive negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Markle e ai loro due figli, Archie e Lilibet - è volato a Londra per vedere suo padre. Quando gli è stato chiesto se la malattia di un parente possa avere un "effetto riunificante", Harry ha risposto: "Sì, ne sono sicuro. Il fatto che sono salito su un aereo, sono andato a trovarlo e ho passato del tempo con lui mi rende felice". Il duca e sua moglie al momento sono in Canada ...

