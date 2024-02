Su suggerimento della Gilda la professoressa ha formalizzato agli uffici competenti dell' non solo per i profili penali ma anche per la responsabilità civile a carico dei soggetti responsabili delle

Professoressa delle medie insultata, seguita e presa a sassate dagli studenti (Di venerdì 16 febbraio 2024) Parma, 16 febbraio 2024 – Prima gli insulti in classe durante la lezione, poi le sassate. Nel mirino una Professoressa delle medie a Parma. La docente della scuola secondaria di primo grado è stata presa di mira, prima a parole e poi con il lancio di un sasso, da alcuni suoi studenti di seconda media. Studente sospeso a Modena, ecco le foto e i video: "I controlli ci sono stati, è la verità" Poi il gruppetto l'ha seguita fuori da scuola, continuando a canzonarla. A un certo punto uno studente le ha lanciato un sasso mirando alla testa, ma l'insegnante è riuscita a schivarlo per pochi centimetri. È quanto afferma la Professoressa in un esposto presentato alla Questura di Parma.

