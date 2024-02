Professioni | Consiglio Periti industriali ottiene certificato per parità di genere

Da Quality Italia, l'organismo di certificazione accreditato da Accredia Il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati ha ottenuto la certificazione di Quality Italia, l'Organismo di certificazione accreditato da Accredia, in merito alle

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Da Quality Italia, l’organismo di certificazione accreditato da Accredia Ilnazionale deie deilaureati ha ottenuto la certificazione di Quality Italia, l’Organismo di certificazione accreditato da Accredia, in merito alle misure per garantire ladinel contesto lavorativo e, in particolare, nelle attività di governance, supporto, coordinamento