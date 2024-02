Procuratore Santa Maria Capua Vetere | più tecnologie contro reati commessi in carcere

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 16 febbraio 2024). “Ancora una volta le carceri diventano un luogo in cui invece di rieducare le persone colpite da carcerazione preventiva o condannate, si consumano. Anzi ormai nelle carceri sembra più facile commettere azioni criminose, anche gravi, come tenere summit da parte degli esponenti della criminalità organizzata, tessere alleanze od ordinare un omicidio, e ciò anche per la facilità con cui entrano stupefacenti o cellulari con cui comunicare con l’esterno. Servono strumenti tecnologici per arginare tale fenomeno“. Così ilcapo di, Pierpaolo Bruni, nel corso della conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’indagine effettuata dai carabinieri che ha ...