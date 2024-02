Processo Open Arms | Piantedosi testimonia | “Ong decise di venire in Italia | tre ministri firmarono divieto”

Open Arms è una Ong spagnola, la stessa che ha denunciato il ministro Salvini quando era titolare del Viminale nella scorsa legislatura per cui si sta celebrando un processo per sequestro di persona

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Matteonel, in cui Matteo Salvini è imputato per sequestro di persona, raccontando che la nave umanitaria avesse rifiutato un porto di sbarco sia da Malta che dalla Spagna. Secondo il ministro, all'epoca capo di gabinetto al Viminale, laavrebbe deciso arbitrariamente di dirigersi verso l'e per questo treil divieto di ingresso in acque territoriali.

commenta Durante l'udienza per il caso Open Arms al Tribunale di Palermo, Matteo Salvini ha rilasciato dichiarazioni spontanee. 'Io tutelavo la ... (247.libero)

'Nessuna emergenza a bordo' Rispondendo alle domande del tribunale, Matteo Salvini ha detto di non aver mai negato lo sbarco quando c'erano ... (247.libero)

L’allergia al processo e la passione per il comizio . Il ministro Matteo Salvini si è presentato ieri a Palermo per il processo che lo vede imputato ... (lanotiziagiornale)

Riparte il Processo Open Arms a Palermo . Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si trova oggi in Sicilia in udienza dove è imputato per ... (ilgiornaleditalia)

Riparte il Processo Open Arms a Palermo . Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si trova oggi in Sicilia in udienza dove è imputato per ... (ilgiornaleditalia)

Il presidente di Open Arms: “Speriamo Piantedosi possa dare delle risposte”: “ Nella scorsa udienza il ministro Salvini ha evaso molte delle domande che gli sono state poste dalla Procura, dagli avvocati di parte civile e dalla Corte rimandando la responsabilità di queste risp ...

Open Arms, oggi la deposizione del ministro Piantedosi: Palermo , 16 feb. (askanews) – E’ in programma per questa mattina una nuova udienza del processo Open Arms, che vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti di ...

Piantedosi a Palermo per il processo Open arms, poi in Prefettura per il vertice sulla sicurezza: All'epoca dei fatti, quando Salvini fermò la nave della Ong spagnola con 147 persone a bordo, l'attuale Ministro dell'Interno era capo di Gabinetto ...