Priverno Sequestrata e sanzionata un’ autocarrozzeria trovata senza autorizzazioni

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 16 febbraio 2024)– Nei giorni trascorsi i militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale dihanno svolto servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali in particolare controlli presso autocarrozzerie. In tali servizi, svolti in particolare nel comune di, hanno denunciato in stato di liberta, una persona per violazioni alla D.LGS 152/06 sulla tutela L'articolo Temporeale Quotidiano.