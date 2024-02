Privatizzazione Poste Italiane | Governo a caccia di soldi | sindacati in allarme

il governo potrebbe vendere l'intera quota di Poste Italiane in Eni con un'operazione simile a quella già impostata per Poste. L' leggi anche La privatizzazione delle Poste è una mossa sbagliata.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) «No alladi: è un gioiello che deve rimanere in mano pubblica. Ci batteremo in tutti i modi possibili per evitarne la svendita». Firmato: Giorgia Meloni, con tanto di hashtag di autenticità #patriotiditalia. Era il 23 gennaio 2018 e la leader di Fratelli d’Italia proclamava su Facebook la propria contrarietà all’idea delGentiloni di mettere sul mercato una quota di. Alla fine non se ne fece niente: il piano del Pd renziano, portato avanti dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, naufragò, con grande sollievo per i «patrioti» della destra. Ma la vita riserva sempre sorprese. Soprattutto quando si parla della politica italiana. Sei anni dopo quel post su Facebook, a realizzare il vecchio progetto del centrosinistra sarà proprio Giorgia Meloni, nel ...