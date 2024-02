“Primo” | esce l’album d’esordio di Clara

L'album contiene brani inediti! Si tratta della pubblicazione delle registrazioni del primo concerto dei CCCP - Fedeli alla Linea a Reggio Emilia il 3 giugno 1983 nella palestra dell'Arci Galileo. Un

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (askanews) – Dopo la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Diamanti Grezzi”,oggi, venerdì 16 febbraio “”,di, disponibile su tutte le piattaforme digitali, in versione fisica CD e vinile. “Mi sono sempre detta che secondo me ogni volta che condividi la musica con gli altri in qualche modo devi meritartelo e devi meritarti anche il loro ascolto. Nell’ultimo anno sono cresciuta molto, la mia vita è cambiata e sto compiendo i primi passi per realizzare il mio sogno di sempre. Ho voluto racchiudere i miei sentimenti all’interno di un racconto, una sorta di carta d’identità della mia vita fino a qui”, dice la cantautrice. “”, oltre a “Diamanti Grezzi”, canzone presentata sul palco del Teatro Ariston, ...