Europa come occasione per rinnovare l'opposizione alle 'folli' I lavoratori sono arrabbiati per l'aumento dei costi e dei prezzi alternative disponibili sul mercato che garantissero prezzi bassi e

Prezzi bassi e folli UE: Coldiretti, proseguono gli incontri territoriali con le imprese agricole (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dinanzi alla crisi dei Prezzi e alle follie Ue che minacciano l’agricoltura nazionale proseguono gli incontri territoriali “Orgoglio Coldiretti” nell’ambito del territorio provinciale. Iniziativi nella metà del mese di gennaio continueranno fino a marzo con date in tutte le vallate e ad Arezzo. Un’occasione per parlare dei risultati già ottenuti, come il ritiro del regolamento agrofarmaci che prevedeva il dimezzamento dei prodotti fitosanitari disponibili, e soprattutto per confrontarsi sui problemi che interessano le singole filiere e sulle prossime battaglie da combattere. “Noi siamo la principale organizzazione di rappresentanza in Italia e in Europa – sottolinea il Presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci - e dobbiamo anche saper tramutare quelle che ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dinanzi alla crisi deie allee Ue che minacciano l’agricoltura nazionalegli“Orgoglio” nell’ambito del territorio provinciale. Iniziativi nella metà del mese di gennaio continueranno fino a marzo con date in tutte le vallate e ad Arezzo. Un’occasione per parlare dei risultati già ottenuti, come il ritiro del regolamento agrofarmaci che prevedeva il dimezzamento dei prodotti fitosanitari disponibili, e soprattutto per confrontarsi sui problemi che interessano le singole filiere e sulle prossime battaglie da combattere. “Noi siamo la principale organizzazione di rappresentanza in Italia e in Europa – sottolinea il Presidente diArezzo Lidia Castellucci - e dobbiamo anche saper tramutare quelle che ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Ritrovato il primo basso acquistato da Paul McCartney, era stato rubato 51 anni fa: Lo strumento, sparito nel 1972 da un furgone nel quartiere londinese di Notting Hill, dopo alcuni passaggi di mano, era finito nella soffitta di una casa nel sud dell'Inghilterra e la famiglia lo ha r ... Logitech Pebble 2: ottima tastiera wireless a soli 39€!: Se siete in cerca di una buona tastiera senza fili, leggera e portatile, allora non potete lasciarvi scappare questa offerta targata Logitech! Arrivano le prime fragole e costano meno (fino a 5,10 euro): Tutti di stagione e con un ottimo rapporto qualità-prezzo i prodotti agroalimentari suggeriti per la settimana che va dal 16 al 23 febbraio da "La Borsa della Spesa", servizio realizzato in collaboraz ...

Video di Tendenza