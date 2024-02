Previsioni Meteo | Weekend con disturbi locali | pioggia attesa lunedì

e il weekend in arrivo non sarà da meno. Secondo il Centro Meteo Le previsioni indicano un ritorno del maltempo entro la fine di

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma - La prossima settimana porterà un clima variabile con tendenza al peggioramento, secondo lerologiche. Venerdì 16 febbraio: Nord: Tempo stabile ma con nebbie in Val Padana. Centro: Nubi sparse sulla fascia tirrenica, più soleggiato sul versante adriatico. Sud: Nubi sparse in Sardegna, sereno altrove. Sabato 17 febbraio: Nord: Alcune nebbie al mattino, più sole su Alpi e Liguria. Centro: Possibili piogge in Toscana, ma senza fenomeni significativi. Sud: Nuvoloso in Sardegna con piogge intermittenti, sole altrove. Domenica 18 febbraio: Nord: Persistenza di nebbie e nubi basse in pianura. Centro: Nubi sparse con schiarite, foschie al mattino. Sud: Nuvoloso in Sardegna, qualche addensamento su Campania e Puglia.19 febbraio: Nord: Nubi sparse conaperture in alcune regioni. Centro-Sud: ...