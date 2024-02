Cgil, Cisl e Uil di Firenze hanno organizzato un presidio come segno di protesta per l'accaduto. Cgil e Uil, in realtà Immobiliare di investimento e sviluppo, con sede a Milano. Durissima l'

Presidio di protesta a Milano per la morte di Navalny: “Era la nostra speranza e Putin lo ha ucciso” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Presidio di protesta, venerdì 16 febbraio, in piazza Mercanti a Milano per la morte di Alexei Navalny. Tante le persone presenti, italiane e russe, coi cartelli coi volti dei dissidenti politici russi uccisi. “Navalny era la nostra speranza, e Vladimir Putin lo ha ucciso” hanno detto i manifestanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024)di, venerdì 16 febbraio, in piazza Mercanti aper ladi Alexei. Tante le persone presenti, italiane e russe, coi cartelli coi volti dei dissidenti politici russi uccisi. “era la, e Vladimirlo ha” hanno detto i manifestanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza