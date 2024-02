Presidente Fondazione Magna Grecia | “Per aeroporto Reggio bisogna aumentare offerta”

Queste le parole del presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti, durante il convegno 'Il Sistema Aeroportuale dello Stretto: quale sviluppo?' in corso presso il Salone dei Lampadari di

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "Se oggi non si interviene in modo intelligente, l'occasione andrà perduta.dello Stretto deve diventare primo livello" "Se a decidere c'è gente inadeguata, le speranze sono poche. Il sistema di potere, la classe politica, a livello governativo, regionale e locale, deve essere espressione delle intelligenze e in grado di sviluppare l'reggino. L'arrivo di