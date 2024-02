Si è conclusa ieri sera a Roma, con la cerimonia di premiazione presso Palazzo Cesi di premiazione presso Palazzo Cesi in Via della " 1700 tra studenti e personale " ha recitato una preghiera per

Preghiera della sera 16 Febbraio 2024: "Mostrami le Tue vie" (Di venerdì 16 febbraio 2024) "Mostrami le Tue vie". Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Strage di Palermo, l'orrore nel racconto dei pm: «Erano preda di delirio mistico». Preghiere, torture e il ruolo di Miriam: Miriam Barreca, la 17enne scampata al massacro della sua famiglia ad Altavilla Milicia (Palermo) avrebbe anche lei partecipato alle torture e all'omicidio della madre e dei due fratelli ... Crollo Firenze, preghiera nelle chiese della diocesi: L’Arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori ha invitato a leggere questa intenzione di preghiera in tutte le parrocchie durante le celebrazioni di questi giorni, in modo particolare di domenica pr ... Gli Dei ritornano, a Napoli le scoperte di San Casciano: Un viaggio attraverso i secoli alla scoperta del paesaggio delle acque calde tra Etruschi e Romani nel territorio dell'antica città-stato etrusca di Chiusi: fino 30 giugno 2024 il, Museo Archeologico ...

