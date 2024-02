Prandini | Calvani pseudorappresentante improvvisato | strumentalizza gli agricoltori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Milano, 16 febbraio 2024 In merito alle parole del leader del CRA, che ha definito Coldiretti “prima nemica dell'agricoltura” è intervenuto il presidente della stessa Coldiretti: “Io non rispondo alle provocazioni di pseudorappresentanti improvvisati che cercano e rischiano dire il ruolo degliper finalità di carattere personale. Lui è libero di dire quello che vuole, poi se sconfina in atti di denuncia lo faremo: ciò che mi interessa è che nell'arco di 10 giorni Coldiretti ha incontrato 150 mila dei suoi associati e che nell'arco della prossima settimana arriveremo a incontrare più di 250 mila imprese agricole italiane. Mi sembra che i risultati sia una prima risposta su chi rappresenta che cosa”, ha affermato a margine dell'evento 'Campagna e città per ...