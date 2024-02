sull'incremento delle tariffe di Cra e Centri per disabili quali le misure attuate dal Comune per attenuare gli incrementi per gli mentre alcuni familiari hanno ricordato che gli utenti di posti

Posti per i disabili ai concerti, il racconto di una madre: “Leo e il desiderio sfumato dell’esibizione di Tananai” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano – «Ciao! A Leonardo piacerebbe tantissimo! Cosa devo fare? Devo inviarvi i documenti di mio figlio e dell’Inps? Attendo indicazioni. Grazie di cuore". Questa è, al tempo stesso, una mail strettamente personale e di rito comune. È strettamente personale perché è stata scritta ed inviata da Federica, madre di Leonardo, bambino di 8 anni con una grave disabilità. Ed è di rito comune perché ogni madre di un bambino o di un adolescente con disabilità è costretta a inviare mail del genere per provare a realizzare il desiderio del figlio di assistere a questo o a quel concerto, a questo o a quell’evento. Nel caso in questione, Leonardo avrebbe voluto assistere al concerto di Tananai al Forum di Assago, quello dell’anno scorso. "Avrebbe", sì. Perché Federica non è riuscita a prenotare ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano – «Ciao! A Leonardo piacerebbe tantissimo! Cosa devo fare? Devo inviarvi i documenti di mio figlio e dell’Inps? Attendo indicazioni. Grazie di cuore". Questa è, al tempo stesso, una mail strettamente personale e di rito comune. È strettamente personale perché è stata scritta ed inviata da Federica,di Leonardo, bambino di 8 anni con una gravetà. Ed è di rito comune perché ognidi un bambino o di un adolescente contà è costretta a inviare mail del genere per provare a realizzare ildel figlio di assistere a questo o a quel concerto, a questo o a quell’evento. Nel caso in questione, Leonardo avrebbe voluto assistere al concerto dial Forum di Assago, quello dell’anno scorso. "Avrebbe", sì. Perché Federica non è riuscita a prenotare ...

