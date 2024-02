Poste Italiane ha lanciato un servizio di consegna per i prodotti alimentare freschi

Poste Italiane , in collaborazione con il Club di Giulietta " The Juliet Club , il 10 febbraio scorso ha lanciato l'iniziativa 'Invito alla scrittura? cara Giulietta 2024', un evento che si inserisce

Cdp (ex Carbon disclosure projest), ente non profit riconosciuto “gold standard” internazionale in materia di reporting ambientale, ha conferma to la ... (ilfoglio)

Poste Italiane mantiene la valutazione “A-“ emessa da CDP (ex Carbon disclosure project) nella sezione Climate change e si conferma per il quarto ... (today)

POSTE ITALIANE * TECNOLOGIA E SICUREZZA: « A TRENTO PALMARI TECNOLOGICI CON APP RICHIESTA DI SOCCORSO PER I PORTALETTERE: Poste Italiane rivoluziona la consegna: oltre 30mila palmari tecnologici entro il 2024, sicurezza e servizi avanzati a portata di click. Entro il 2024, Poste Italiane introdurrà oltre 30mila palmari d ...

Ufficio postale di Vitorchiano chiuso per lavori, il Comune: “Bene i nuovi servizi, ma sede resta inadeguata”: La riapertura è prevista per il 22 marzo. L'amministrazione: le criticità non sono risolte L'ufficio postale di Vitorchiano in Via Manzoni 22 resterà chiuso dal 17 febbraio al 21 marzo 2024 per consen ...

Ranking UEFA, 4 italiane nelle prime 20: 5ª squadra in Champions a un passo: Il tema del Ranking UEFA può sembrare sono un'accozzaglia di numeri e dati per i tifosi, ma dal prossimo anno risulterà ancora più determinante. La due giorni ...