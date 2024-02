Tra i fondi per la Calabria ci sono "i 300 milioni di euro destinati per legge alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, quello che molti amano dire che non si farà mai, è impossibile, io sono convinta che impossibile è la parola che usano quelli che non hanno coraggio e non hanno voglia

Ponte sullo Stretto di Messina, via libera al progetto definitivo: ecco quando sarà pronto (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il 15 febbraio è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo per il Ponte sullo Stretto di Messina, che collegherà la Sicilia al resto del Paese e che prevede anche diverse opere accessorie da realizzare sull'isola e in Calabria. Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è pronto – Ilcorrieredellacittà.com La società costruttrice ha già ipotizzato la data in cui il Ponte potrebbe vedere la luce. In occasione del question time al Senato, è intervenuto anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ha parlato del progetto del Ponte come "un'opera che unirà l'intero Paese". Via libera al ...

