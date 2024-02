Poliziotto va sul luogo di un terribile incidente e sul posto scopre che tra le vittime c’è la moglie

Il poliziotto ha visto segni di rotolamento di pneumatici sul luogo dell'incidente, il che significherebbe che il motore ha continuato a inviare potenza alle ruote al momento dell'impatto. E non sono

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 Unsi stava recando suldove si era verificato un, precisamente sulla A75, nel Dumfriesshire, in Scozia, ma ha fatto un’orribile scoperta. Un collega gli ha infatti comunicato i nomi dellee, con suo grande orrore, ha scoperto che tra di loro c’era anche la. La tragedia Il terrificantesi è verificato martedì 12 febbraio e ha coinvolto Melissa Delaney, 41enne alla guida di una Nissan Qashqai, e un uomo alla guida di un furgone Peugeot Boxer. Entrambi purtroppo sono morti sul colpo e nell’è rimasto coinvolto anche una Renault Clio. I soccorsi sono arrivati poco dopo le 6:20, ma purtroppo non è stato possibile fare nulla per le due ...