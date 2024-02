Torino - Lecce e Inter - Salernitana . In ordine In ordine cronologico iniziamo dal match dell'salvezza piuttosto in anticipo rispetto alla scorsa dopo il poker dell'Olimpico alla scorsa in

Poker dell’Inter alla Salernitana: +10 sulla Juve, Lautaro e Thuram a segno. Ora c’è l’Atletico (Di venerdì 16 febbraio 2024) Vittoria senza problemi del club nerazzurro. L’Inter prepara al meglio la sfida dell’Atletico Madrid, in programma la prossima settimana. L’Inter prepara al meglio la sfida di Champions League contro l’Atletico, conquistando tre punti importanti e allungando a dieci punti il vantaggio sulla Juventus e undici punti sul Milan. L’Inter ha un match da recuperare, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi tutta la notizia su serieanews (Di venerdì 16 febbraio 2024) Vittoria senza problemi del club nerazzurro. L’Inter prepara al meglio la sfida delMadrid, in programma la prossima settimana. L’Inter prepara al meglio la sfida di Champions League contro, conquistando tre punti importanti e allungando a dieci punti il vantaggiontus e undici punti sul Milan. L’Inter ha un match da recuperare, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza