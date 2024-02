Il decreto Fitto slitta ancora e diventa lo specchio dell'efficienza del governo. Come in paralizzano da un mese il quarto decreto che paralizzano da un mese il quarto decreto Fitto sul Pnrr Cosa

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Slittaildi attuazione della revisione del, in cui il governo deve individuare le coperture per gli investimenti oggetto di rimodulazione e per i progetti definanziati. Non ce n’è traccia nemmeno nell’ordine del giorno del cdm convocato per giovedì pomeriggio. Arriverà “entro marzo”, ha detto il ministro Raffaele Fitto. Ma la situazione sta diventando imbarazzante, considerato che a dicembre lo stesso titolare degli Affari europei ne aveva annunciato l’arrivo “i primi giorni di gennaio”. Il provvedimento è cruciale per consentireamministrazioni di procedere con i lavori ed è atteso con urgenza soprattutto dagli enti locali. Costretti finora a pagare le, al momento dell’avvio dei lavori, conpropri. Perché l’anticipo che arriva dallo Stato si ...

Atteso in Consiglio dei Ministri, ma alla fine rinviato per mancanza di copertura economica. Si tratta di nuovo Decreto PNRR che sarà varato la ... (orizzontescuola)

Come sta procedendo il Pnrr ? La domanda è più che lecita e le opposizioni hanno chiesto lumi al governo , ma la risposta non c’è. Sono passate tre ... (ilfattoquotidiano)

Fondi Ue per il Sud, la strategia del governo: spendere meglio e presto: Con quello che firmeranno oggi a Gioia Tauro la premier Giorgia Meloni e il governatore della Calabria Roberto Occhiuto faranno dieci in poco meno di sette mesi. Dieci Accordi di Coesione tra Stato e.

Il Pnrr è di nuovo nudo (come il re): Il decreto Fitto slitta ancora e diventa lo specchio dell’efficienza del governo. Come in guerra, diventa più difficile fare accordi quando le cose vanno male ...

Pnrr, decreto ancora fantasma. I piccoli Comuni: “Non riusciamo ad anticipare i soldi alle imprese, molti rinunciano ai bandi”: Slitta ancora il decreto di attuazione della revisione del Pnrr, in cui il governo deve individuare le coperture per gli investimenti oggetto di rimodulazione e per i progetti definanziati. Non ce n’è ...