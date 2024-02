Pittura e musica L’arte raccontata ai più piccoli

Festival Verona torna capitale della musica Il poeta Artaud, l'attore, il regista, il visionario, 'Calici d'arte. About Magnum Photos' CINEMA Tra e le caratteristiche tecniche della pittura dell'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un “concentrato” d’arte e Carnevale in arrivo da nel fine settimana. Oggi alle 17, nella sezione Ragazzi della biblioteca comunale, torna “Fun and colours storytelling”, letture e laboratori in inglese con la magic teacher Elisa consigliati per bambini da 5 a 10 anni. Partecipazione gratuita con prenotazione allo 0584 795500. Domani sarà dedicata al, in ogni forma e per tutte le età. Alle 16 la sala del San Leone accoglie la nuova mostra “Fusionismo. Arte dei due mondi”, personale “a due” di Sigifredo Camacho e Angel Aguilar che uniscee scultura. Alle 16,30 al Chiostro di Sant’Agostino con “Maschere ad Arte”, visita guidata a misura di famiglia alla mostra “Africa Tunes” con laboratorio per realizzare la maschera: consigliato per i bambini da 5 anni, ingresso gratuito su prenotazione allo 0584 795500. Alle 17, in sala delle Grasce, ...