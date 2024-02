Piracy Shield | la piattaforma nazionale anti-pirateria | ha già mirato al bersaglio sbagliato

respinto: " Il tribunale ha riconosciuto che la nostra donazione della piattaforma "Piracy Shield" all' AgCom è perfettamente legittima e agirà a beneficio di tutto il sistema. La sentenza della

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il sistema ha oscurato siti che non fanno streaming illegale. È per via delle modalità di segnalazione automatica della tecnologia-pezzotto voluta da Agcom e Lega Serie A. Ma dimostra i rischi di questo approccio

Agcom parla di una giornata storica e, per certi versi, è difficile etichettarla in modo differente. Ma il lungo cammino verso l’abbattimento totale ... (giornalettismo)

dopo l’entrata in vigore effettiva del sistema Piracy Shield , ci si interroga sulle multe per il “ pezzotto ” per chi usufruisce del servizio pirata ... (optimagazine)

IPTV e pezzotto, Piracy Shield ha bloccato 528 IP: in arrivo le multe per gli utenti: Multe in arrivo per gli utenti che si sono affidati ai flussi illegali per la visione di eventi sportivi e calcistici.

Piracy Shield debutta in Champions League e nel basket: multe in arrivo per centinaia di utenti comuni: La piattaforma anti-pezzotto ha oscurato 114 emittenti pirata, comminate multe (a campione) fino a 5mila euro per gli utenti. Polemiche perché il sistema ha però colpito anche siti che non c'entravano ...

Il sistema antipezzotto è un disastro, blocca i siti sbagliati: Il Piracy Shield avrebbe oscurato diversi siti legali e legittimi nel tentativo di bloccare un sito di streaming pirata.