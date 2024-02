Piovono vermi sulla testa dei passeggeri | aereo costretto ad atterraggio di emergenza | “Pesce marcio in un bagaglio a mano”

Vermi letteralmente caduti sulla testa dei passeggeri all'interno di un volo Delta diretto da Amsterdam a Detroit, nel Michigan. Non è la trama di un film ma quanto incredibilmente successo martedì, a

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Terrore durante il volo sull’di linea della Delta Airlines partito da Amsterdam e diretto a Detroit. Ad un certo punto, infatti, hanno iniziato a pioveresulle teste dei. E il pilota è statoad undi. È accaduto martedì scorso. La causa di questa scena da film horror pare sia stato untrasportato in une riposto in una cappelliera.Leggi anche: La nota compagnia aerea pesa iprima del decollo: “Ogniha un peso massimo” La testimonianza agghiacciante di un passeggero “Ho visto almeno una dozzina dicadere su una donna e sulle persone sedute accanto a lei. Ho ...

